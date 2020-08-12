الامارات | بن قانون: الفجيرة يسعى حالياً لاستعادة اللاعبين لياقتهم البدنية

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شكرا لقرائتكم خبر عن بن قانون: الفجيرة يسعى حالياً لاستعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، عبدالله بن قانون، المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق الأول في نادي الضباط في العاصمة أبوظبي، ضمن استعدادات «الذئاب» للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بالمهم والناجح.
وقال بن قانون لـ«الإمارات اليوم»: «الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران يركز في الوقت الحاضر على استعادة اللاعبين للياقة البدنية لتعويض ما فاتهم خلال فترة التوقف الإجباري بسبب (كورونا)، ونتطلع إلى خوض أربع إلى خمس مباريات قبل انطلاق المنافسات الرسمية».
وبخصوص استكمال عقد اللاعبين الأجانب، كشف بن قانون عن أن اللجنة الفنية تدرس السير الذاتية لبعض اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق، وسيتم التعاقد مع الأبرز منهم خلال الفترة المقبلة، كاشفاً عن وصول لاعب منتخب كوراساو الفيصلي السعودي رولي بونيفاشيا للدولة، ويخضع للفحوص الرسمية تمهيداً لإتمام التعاقدات معه. وختم: «الفريق سيدخل معسكراً داخلياً في الفجيرة بعد ختام المرحلة الحالية، ويستمر حتى انطلاق منافسات الموسم الجديد».
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