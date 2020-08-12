الامارات | الذيد يستأنف التدريبات في استاد الحمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يستأنف التدريبات في استاد الحمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الذيد، أول من أمس، تدريباته بقيادة المدرب المواطن محمد العجماني في استاد نادي الحمرية، بعد الراحة التي نالها اللاعبون، وانتهاء مرحلة التعاقدات مع كل اللاعبين والجهازين الإداري والفني.

ويأتي التدريب في استاد ملعب نادي الحمرية إلى حين انتهاء أعمال الصيانة التي تجريها حالياً دائرة الأشغال العامة بحكومة الشارقة في استاد نادي الذيد، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

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وكان الفريق الأول قد أنهى كل الفحوص الطبية لمباشرة التمارين، علاوة على إجراء فحوص «كوفيد ـ 19» لكل اللاعبين والإداريين والمدربين، لضمان السلامة، ومدى جاهزيتهم الكاملة للتدريبات، والاستعداد للموسم الرياضي بروح عالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن، في تصريحات صحافية أن النادي يعوّل كثيراً على عطاء اللاعبين، بقيادة المدرب العجماني والجهاز الفني والإداري، لتحقيق طموح جماهير النادي خلال الموسم المقبل. وأشار إلى أن النادي لن يتوانى في تقديم كل أشكال الدعم للفريق الأول، لتحقيق رؤية النادي في الوصول إلى مراكز متقدمة.

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