الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موقف
طلب لاعب شاب من إدارة ناديه تحديد موقفها من المشاركة أساسياً مع الفريق، أو السماح له بالانتقال، خصوصاً أن مدرب الفريق لم يعتمد عليه في الموسم الماضي.
احتراف
رفض رئيس النادي الدخول في مسألة إجراء تجربة للاعب برازيلي جديد بطلب من وكيل أعماله، وقال إنهم يتعاقدون مباشرة مع لاعبين جاهزين.
إعلام
رفض الرد على الأخبار المغلوطة المنتشرة على الـ«سوشيال ميديا» عن انتقال لاعب من ناديه، كونها غير صحيحة، وهدفها الضغط على النادي لمصالح شخصية. وقال لا نرد إلا على وسائل الإعلام الرسمية «الموثوقة».
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