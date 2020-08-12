شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الأهلي يستغنى عن صالح والشيخ وحسين السيد نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي الأهلي، استقروا على رحيل ثلاثي الفريق«صالح جمعه وأحمد الشيخ وحسين السيد» نهاية الموسم الحالي بناء على رغبة المدير الفني رينيه فايلر، لعدم حاجة الفريق إلى خدمات الثلاثي .

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «هناك مفاوضات بين مسؤولي نادي الإتحاد السكندري والأهلي لإستعارة ثلاثي الفريق للموسم القادم بعد تأكدهم من إبتعادهم عن حسابات المدير الفني».

وأضاف: «صالح جمعة عاد والتزم في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية ولكن فايلر لا يزال غير مقتنع به على الإطلاق بسبب عدم مشاركته في أي مباراة ودية أو رسمية حتى الآن».