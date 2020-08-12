تسيميكاس يعترف بصعوبة المنافسة مع روبرتسون: الظهير الأفضل في العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف كونستانتينوس تسيميكاس لاعب نادي ليفربول الجديد، بصعوبة المنافسة مع أندرو روبيرتسون ظهير أيسر الريدز، وقال تسيميكاس في تصريحات أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو: روبرتسون واحد من أفضل المواهب، بالنسبة لي، سأقدم جميع ما أملك للعب.
وأضاف لاعب ليفربول: أعلم أن روبرتسون أفضل ظهير أيسر في العالم، ولكن هذا يعطيني دافع أكبر للعمل بجهد. وقال تسيميكاس في تصريحات للموقع الرسمي عقب انضمامه: «أنا سعيد جداً، أنا فخور جداً بوجودي هنا. بالنسبة لي إنه أكبر نادٍ في العالم، إنه لشرف لي أن أكون هنا وسأقدم أفضل ما لدي». وكان ليفربول أعلن أمس الاثنين، عن ضم تسيميكاس من أولمبياكوس اليوناني.
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