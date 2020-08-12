شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: مرتضي منصور طلب من «كارتيرون» استبعاد مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن طلب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عدم مشاركة مصطفي محمد أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «تحدث مرتضي منصور، مع كارتيرون، عقب نهاية مواجهة الاتحاد السكندري أمس، حيث طالبه باستبعاد مصطفي محمد من مباراة المقاصة المقبلة».

وأضاف: «مرتضي طلب من المدرب الفرنسي أن يتيح الفرصة للاعبين أخرين بدلا من مصطفي محمد، بسبب ابتعاده عن مستواه المعهود».