شكرا لقرائتكم خبر عن النرويجي إميل هويبيرج أولى صفقات توتنهام في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام، بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو، عن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري. وتعاقد النادي اللندني، مع النرويجي إميل هويبيرج، قادما من نادي ساوثهمبتون، لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص "رقم 5". وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق، إلى أن توتنهام توصل لاتفاق نهائي مع ساوثهامبتون لضم هوبيرج، مقابل 20 مليون إسترليني.

وتواجد هوبيرج بالفعل في ملعب توتنهام التدريبي، من أجل التعرف على زملائه الجدد والخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. وعبر هويبيرج عن سعادته بالانضمام لصفوف توتنهام، واعدا جمهور فريقه الجديد بتحقيق البطولات معهم في الفترة المقبلة.