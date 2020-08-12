سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد استعداداً لمعركة لايبزيج الألماني في «الأبطال»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه، الذي سيواجه نظيره لايبزيج الألماني، يوم بعد غد الخميس، على ملعب خوسيه الفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة استبعاد الثنائي انخيل كوريا وشيمي فيرساليكو، بسبب ثبوت إصابتهما بفيروس «كورونا»، قبل أن يتم عزلهما في منزليهما، تطبيقًا لتعليمات السلطات الصحية في إسبانيا.
وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد على النحو التالي: حراسة المرمي: أنطونيو أدان- يان أوبلاك- أليكس دوس سانتوس، ودفاعا، خوسيه خيمينز- سانتياجو أرياس- رينان لودي- ستيفان سافيتش- فيليبي- ماريو هيرموسو- كيران تريبير- مانو سانشيز، ووسطا، توماس بارتي- كوكي- ساؤول- توماس ليمار- ماركوس لورينتي- هيكتور هيريرا- فيتولو- يانيك كراسكو- توني مويا، وهجوما، جواو فيليكس- ألفارو موراتا- إيفان شابونييتش- دييجو كوستا – ريكيلمي.
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