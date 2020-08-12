شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية أرجنتينية تمنح العملاق الأندلسي تأهل مستحق لنصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق إشبيلية في بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2019/2020، وذلك بعد تغلبه على فريق وولفرهامبتون الإنجليزي بنتيجة 1-0.

وأحتاج إشبيلية لهدف قبل نهاية المباراة بدقيقتين بواسطة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي حول عرضية مواطنه إيفر بانجيا بالرأس في شباك المنافس، ليسجل أول أهدافه على الإطلاق بالدوري الأوروبي هذا الموسم، ويسجل هدفه السابع عشر في مختلف البطولات هذا الموسم مع إشبيلية محققًا أفضل سجل تهديفي له على الإطلاق في موسم بالكرة الأوروبية.

وأشترك أوكامبوس في تسجيل 22 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم، مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 5 أهداف في أول موسم له مع النادي الأندلسي، ليكون اللاعب صاحب السجل التهديفي الأفضل على مستوى العملاق الأندلسي في موسم 2019/2020

وجاءت خسارة اليوم لينتهي الموسم الشاق لنادي وولفرهامبتون الذي لعب اليوم مباراته رقم 59 في مختلف البطولات بموسم 2019/2020 الذي امتد للذئاب الإنجليزي على مدار 384 يومًا بداية من 25 يوليو 2019 (التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي) ونهاية باليوم.

وأهدر الذئاب فرصة ذهبية للتقدم في المباراة خلال الدقائق الأولى عندما احتسبت لهم ركلة جزاء لصالح الجناح الإسباني أداما تراوري، لكن الحارس المغربي ياسين بونو تألق وتصدى لتسديدة راؤول خيمنيز الذي أهدر ركلة الجزاء الأولى له على الإطلاق خلال مسيرته الإحترافية مع الأندية (سجل 21 ركلة بنسبة نجاح 100% مع جميع الأندية التي لعب معها، قبل مباراة اليوم).

وبلغ إشبيلية الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (أو المسمى القديم: كأس الإتحاد الأوروبي) للمرة السادسة في تاريخ النادي، مع تتويجه بلقب المسابقة في جميع المناسبات السابقة التي وصل فيها إلى هذا الدور (أخر مرة في موسم 2015/2016).

وعزز إشبيلية من سلسلة نتائج الإيجابية بتفاديه الخسارة في أخر 19 مباراة في مختلف البطولات (فاز في 10 وتعادل في 9) منذ الخسارة من سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في فبراير الماضي - هذه هي أطول سلسلة لاهزيمة للنادي الأندلسي في مختلف البطولات خلال تواجده بالدرجة الممتازة.

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وعادل إشبيلية الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من جانب فريق في موسم من الدوري الأوروبي بتسجيله اليوم هدفه رقم 124 في المسابقة، ليعادل الرقم القياسي المدون بأسم فياريال وسالزبورج النمساوي.

وحجز إشبيلية المقعد الأخير في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي هذا الموسم ليواجه مانشستر يونايتد، في مواجهة هي الثانية فقط بين الفريقين على مدار تاريخ الناديين في المسابقات الأوروبية، بعد مواجهتهم في دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2018، والتي انتهت بفوز النادي الأندلسي بنتيجة 2-1 بمجموع المباراتين.