شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تمنع «صلاح» من الحضور للقاهرة للإطمئنان على والد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أن والد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تعرض لوعكة صحية منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفي في القاهرة لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة، أن الحالة الصحيفة لوالد الفرعون قد تحسنت بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن صلاح على تواصل دائم مع والده ويقوم بالاطمئنان عليه، عن طريق شقيقه ووالدته المرافقين له.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الصعب أن يسافر صلاح إلى مصر بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، خاصة وأنه عند عودته إلى إنجلترا سيقضي 14 يوماً