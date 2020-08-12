شكرا لقرائتكم أوباما يماطل في تجديد عقده مع الزمالك ويصر على الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك يماطل في ملف تجديد عقده مع النادي وأبلغ إدارة اللقلعة البيضاء برغبته في خوض تجرربة الاحتراف عقب نهاية عقده مع ناديه.
شدد المصدر على أن موقف أوباما أثار استياء مسئولي الزمالك، الذين لم يتوقعوا أن تكون ردة فعل أوباما بهذا الشكل، كاشفا أن إصرار اوباما في عدم التجديد سيكون سببا في ابتعاده عن المشاركة رويدا رويدا، لاسيما حال تمسكه بموقفه الرافض للتجديد وعدم قبول عرض التجديد مع القلعة البيضاء.
شدد المصدر على أن باتريس كارتيرون يتواصل مع إدارة الكرة بالزمالك سواء أمير مرتضى أو اسماعيل يوسف وهو يتواصل مع الإدارة بشكل مستمر لمناقشة غالبية الملفات.
أضاف أن كارتيرون يحاول تجهيز بدائل خاصة بعد الاعتماد على أحمد سيد زيزو وحسام أشرف وفرجاني ساسي في مركز صناعة اللعب.
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