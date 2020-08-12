شكرا لقرائتكم فضل: الإخلاص سبب ما وصل له السعيد.. وطلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد، محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، أن اعتزاله منذ عامين فقط يجعله قريبا من لاعبي الدوري المصري.
وقال، محمد فضل، خلال تصريحات تلفزيونية، ندرك تمامًا حجم الانجاز الذي حققه عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة.
وتابع، الإخلاص والاجتهاد في العمل هما السبب فيما وصل له عبد الله السعيد بدخول نادي المائة، مشيرا إلى أنه تواصل معه قبل أزمة كورونا لتكريمه.
وأشار، عضو اللجنة الخماسية، طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها.
وأتم، من ليس له ماضي وتاريخ لن يكون له حاضر ومستقبل.
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