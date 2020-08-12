شكرا لقرائتكم محمد مرجان: كنا نتمنى تدشين حفل استاد الأهلي في وجود جماهيرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، إنهم كانوا يتمنون تدشين حفل اعلان انتفاع الأهلي بإستاد السلام في وجود جماهير غفيرة لكن الفيروس اللعين وتداعياته حرمت الإدارة من هذه الاحتفالية الجماهيرية.

وقال مرجان في تصريحات تليفزيوينة لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير،، أن شركة استادات ومحمد كامل بذلوا مجهودات كبيرة لخروج الحفل موضحا أن الاستاد خطوة في طريق تحقيق أحلام الجماهير الأهلاوية في انشاء استاد الأهلي الجديد.

وتابع مرجان أن مجلس الأهلي يعد الجماهير بمزيد من المفاجآت في الفترة المقبلة، منها افتتاحات لعدد من المشاريع الإنشائية داخل مقرات النادي الثلاثة.

وأردف:" مجلس الأهلي لن يقف عند محطة الحصول على حق انتفاع ملعب السلام، بل يخطط لانشاء استاد خاص للنادي".

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وأضاف: ملعب السلام سيكون استاد الأهلي حتى إنشاء الاستاد الجديد للقلعة الحمراء ونعد جماهير الأهلي بمزيد من المفاجآت، ونقوم ببعض التجديدات في الجزيرة، بدأنا بالبوابة والأسوار، ولدينا أفضل مجمع اسكواش في الشيخ زايد.

واختتم: يوم 19 أغسطس سنفتتح البوابة الرئيسية بأهلي مدينة نصر، وجميع الأمور تسير بانتظام، كباراة الوداد حتى الآن في استاد برج العرب ولكن لم يصلنا جواب رسمي ونسعى لأن تكون في استاد القاهرة أو الأهلي.

وختم مرجان أن النادي لم يتلقى أي اخطار من الاتحاد الأفريقي بشأن موعد وملعب مباراة الفريق أمام الوداد في نف نهائي دوري الأبطال، موضحا أن المباراة حتى الآن في برج العرب ولكن هناك توجه لنقلها لاستاد القاهرة".