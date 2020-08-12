شكرا لقرائتكم وكيل بكري: الأندية السعودية تتسابق لضمه لأنه من مواليد المملكة ووقع للأهلى فى 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم أبو سليمان, وكيل عبد الله بكري, لاعب بيراميدز ، أن الأندية السعودية ترغب في ضم بكري لأنه من مواليد المملكة باعتباره لاعب محلي ، مضيفا في يناير الماضي كانت هناك مفاوضات مع الوحدة السعودي ولكن بيراميدز رفض وأكد حاجته للاعب.

وأضاف وكيل عبد الله بكري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، أن من أهم مميزات بكري في السعودية أنه من مواليد الملكة السعودية ويتم معاملته باعتباره لاعب محلي مواليد .

وواصل كريم تصريحاته قائلا : "سموحة استفاد من انتقالات عبد الله بكري ب 2 مليون دولار، وحسام البدري سبب تواجد بكري في بيراميدز بعدما طلب التعاقد معه عندما كان رئيس للنادي.

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وعلق على التجديد لبكري قائلا : "الحديث عن التجديد مع بيراميدز بعد انتهاء الكونفدرالية الافريقية حاليا أغلقنا ملف تجديد بكري مع بيراميدز لحين انهاء الكونفدرالية ، مؤكدا أن منتخب مصر سقف متطلبات بكري في الوقت الحالي"

وتابع أن الاهلى المصري حصل على توقيع بكري قبل الانتقال الى الباطن السعودي 2018 ولكن سموحة طلب 60 مليون وتوقفت الصفقة حينها ، مضيفا الزمالك طلب بكري واللاعب لديه رغبة لكن تحركات الأبيض غير مكثفة ".

كما تحدث كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدرب الفرنسي دي سابر عن أنه تلقى عروض تدريبية من الكويت والامارات غير أنه فضل الانتقال الى درجة ثانية في الدوري الفرنسي حاليا مضيفا انه مستعد للعودة الى مصر في الوقت القريب حال تلقيه عرض مناسب