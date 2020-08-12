شكرا لقرائتكم محمد مصيلحي: أطالب اللجنة الخماسية بمساعدتنا في استعادة المحترفين والاتحاد أكثر المتضررين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح ةمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، موقف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة، وقال مصيلحي طلبت من محمود الخطيب، إمكانية بعض اللاعبين مثل ( حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".

وأضاف رئيس نادى الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة on time sport 2 ، طلبت من الخطيب ضم حسين السيد احمد الشيخ وصالح جمعة وأخبرنى بأنه سيعرض الامر على فايلر والأهلي وعدني بالحصول على خدماتهم

وتابع تصريحاته قائلا : "جلسة الساحل الشمالى مع مرتضى منصور رئيس الزمالك ستحسم مصير سيسه ورفعت مع الاتحادوأكد مصيلحي أن الاتحاد أكثر المتضررين من عودة الدوري لغياب 5 لاعبين أجانب محترفين وأطالب اللجنة الخماسية بمساعدة الأندية في استعادة المحترفين الذبن لم يعودوا الى مصر حتى الان Advertisements

وقال محمد أن الاتحاد كان يفضل عدم استكمال الدوري لكن بحثنا عن المصلحة العامة ، والقلق سيطر علينا بعد ظهور حالات مصابة في الإنتاج الحربي والمصري

ووجه الشكر إلى طلعت يوسف وجهازه الفني بعد مباراة الزمالك مضيفا أن محمد أنور لاعب الفريق سيخضع للرباط الصليبي خلال 48 ساعة في مباراة الزمالك