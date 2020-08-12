شكرا لقرائتكم حسام البدري: أتمنى نهائي أفريقي مصري خالص بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن هناك متابعة جيدة ومستمرة في الدوريات الأوروبية المختلفة وذكر فيها اللاعبين المتواجدين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البدري في تصريحات خاصة لقناة الزمالك الفضائية: "هناك أحداث سعيدة نتابعها ونسيد بالأخبار التي نتلقاها عنهم على رأسها تتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي أو صعود أحمد حجازي للبريميرليج، وبقاء تريزيجيه مع أستون فيلا والمحمدي، بالإضافة الى اختيار سام مرسي كأفضل لاعب في ويجان هذا الموسم".

وتحدث البدري عن ان هناك تحضيرات كافية للمعسكرات المقبلة من خلال متابعة جميع اللاعبين، مشدداً على وجود سيناريوهات لكل احتمالات المعسكرات القادمة، مشدداً على ان هناك قوام رئيسي للفراعنة لكن هناك باب مفتوح لأي لاعب يظهر في الدوري أو المحترفين.

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وتابع حسام البدري أنه يتمنى أن يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليكون مصري خالص، قائلاً إن اتحاد الكرة كانت لديه رغبة في تكريم محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الا أن الظروف الحالية ومخاوف تفشي فيروس كورونا حالت دون إتمام الاحتفالية مشدداً على أنه يتمنى الاحتفال بكل اللاعبين الذين حققوا إنجازات خلال الفترة المقبلة.