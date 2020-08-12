شكرا لقرائتكم علي معلول يستعد لمواجهة الانتاج الحربي بـ "نيولوك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، في نيولوك ، بعد زيارة للحلاق، وذلك قبل مباراة الأهلي والانتاج الحربي، التي من المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة 19 من عمرمسابقة الدوري العام، ويعتبر علي معلول أحد أهم عناصر الفريق الأحمر، وأبرز اللاعبين في خطة السويسري رينية فايلر مدرب الأهلي، وكان التونسي قد سجل هدفاً في ثنائية الأهلي بشباك إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية. Advertisements

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