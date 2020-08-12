شكرا لقرائتكم سمير حلبية: 8 لاعبين فقط تدربوا اليوم ولو المسحات سلبية هلعب أمام الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن المدرب العام تولى تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، حيث تدرب اليوم 8 لاعبين فقط اليوم ، مضيفا لو فيه 13 لاعب فقط مسحاتهم سلبية هالعب مباراة الإسماعيلي.

وأضاف رئيس النادي المصري البورسعيدي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، قائلا لو عينات اللاعبين طلعت سلبية سأخوض مباراة الاسماعلي القادمة، مضيفا لا راغب في تأجيل مباريات فريقي لكننا نمر بظروف يعلمها الجميع

وأكد حلبية أن اتحاد الكرة أجل مباراة الحرس الحدود بعدما تاكد من عدد الإصابات بعد المسحة الصباحية ، وأن جماهير المصري تسالنه دائما كيف تلعب المباريات والجهاز واللاعبين مصابين .

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ووجه الشكر لعمرو الجنايني لتعاونه الدائم مع الفريق كما أن رئيس حرس الحدود تضامن معنا في أزمة كورونا ، مضيفا تلقينا وعد بحل ازمة القيد من أسبوع أو 10 أيام

وعلق على قرار تأجيل مباراة فريقه في الدوري العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، قائلا:" تدخل الدكتور أشرف صبحي، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماما وتم تأجيل المباراة".

وأضاف:" كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقا، نقيم في معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك في الدوري، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث في المطعم أو في أي مكان داخل الفندق".