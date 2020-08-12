شكرا لقرائتكم محمد فضل: اتحاد الكرة ألغى خصم 25% من رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد عودة الدوري.
قال خلال تصريحات تلفزيونية: "تم الانتهاء من اللائحة بنسبة 100%، كان يتبقى بندًا واحدًا وانتهينا منه".
تابع:" سنعرض لائحة النظام الأساسي فور اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية والرأي العام لأنها ليست من الأسرار".
وأكد محمد فضل أن هناك عقوبات على الأندية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقال :"نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تعمل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شئ، وقرار التأجيل كان جماعيا".
وأكمل : "يجب أن يكون هناك وعي من جميع مسئولي الأندية والإدارات وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".
وأضاف: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معهم، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".
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