شكرا لقرائتكم مروان محسن يغازل زوجته على انستجرام .. شاهد ماذا قال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، صورة جمعته بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معرباً عن سعادته بشريكة حياته وأنه الأكثر حظاً لوجودها إلى جانبه وكتب مروان " أنا أكثر رجل محظوظ في الحياة لوجودك إلى جانبي كل يوم، ملئتي حياتي بالحب والسعادة، حبيبتي، لنحتفل بهذا اليوم للأبد".



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مروان محسن

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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ويعود رامى ربيعة مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء إيقافه، ولتعويض غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر والذي تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة انبي التي أقيمت أول أمس الأحد، ومن المقرر أن يشارك ربيعة بجوار محمود متولي في ظل استمرار غياب ياسر إبراهيم بداعي الإصابة في الكاحل.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته باستئناف بطولة الدوري العام، مؤكداً أن الفريق الأحمر اجتاز عقبة إنبي الذي يعتمد أكثر علي الجانب الدفاعي ، وقال فايلر عقب اللقاء: "نجحنا في تسهيل المباراة علي أنفسنا بعد إحراز الهدف الأول، مُتابعًا: تغيير حمدي فتحي كان مهم ومشاركته كانت ضرورية، وأضاف فايلر أنه لا يفكر في اللاعبين الغائبين سواء رمضان صبحي أو حسين الشحات أو كهربا معلقًا: دائمًا ما افكر في اللاعبين المُتاحين ولا أفكر في اللاعبين غير المتاحين بالنسبة لي".