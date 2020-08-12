شكرا لقرائتكم شاختار يسحق بازل برباعية ويتأهل إلى الدور النصف نهائي بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عقب تغلبه على نظيره بازل السويسري بأربعة اهداف مقابل هدف، وهي المباراة التي أقيمت على "جيلسنكيرشن"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، والذى يقام من مباراة واحدة في ألمانيا كبلد محايد بسبب ظروف جائحة كورونا.

جا الهدف الأول عن طريق جونيور مورايس في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف تايسون الثاني في الدقيقة 22 .

فى الشوط الثاني، ضاعف بطل أوكرانيا النتيجة بتسجيل ثنائية جديدة عبر كلا من آلان باتريك من ركلة جزاء ودودو في الدقيقتين 75 و88 على الترتيب، فيما سجل هدف الشرف الوحدي لبازل ريكي فان فولفسفينكل فى الدقيقة 90.

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كان بازل قد تأهل بجداره لهذا الدور إثر تجديد فوزه على إينتراخت فرانكفورت (1-صفر إياباً، و3-صفر ذهاباً)، بينما اجتاز شاختار عقبة فولفسبورج الألماني، بفوزه ذهاباً وإياباً أيضاً (3-صفر، و2-1).

وبذلك يواجه شاختار نظيره الإيطالي إنتر ميلان الذى تغلب مساء أمس على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1، وذلك يوم 17 أغسطس الجاري فى الدور نصف النهائي من البطولة.

وفى المواجهة الأخرى يلتقى مانشستر يونايتد مع اشبيلية الاسباني يوم 16 من الشهر نفسه، على أن يقام النهائي يوم 21 أغسطس.