شكرا لقرائتكم أبوراشد: الاتهام في مواقع التواصل الاجتماعي "جريمة معلوماتية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح المحامي خالد أبوراشد أن هناك فرق بين النقد والاتهام في وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من أن توجيه الاتهامات جريمة تقود صاحبها إلى السجن.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: المشكلة أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم ينص على تعريف مكافحة الكراهية، إذا يعود إلى النيابة العامة والقضاء وتبقى المسألة تقديرية.
وأضاف: لدينا لبس بين النقد والاتهام، بعض الرياضيين والشباب يتهم شخص باتهامات شديدة وعندما تتم المسآلة، يحدث لديه يلبس بين النقد والاتهام، علما بأن النقد متاح للجميع ولكن الاتهام جريمة تقود إلى السجن، لأن النقد تقييم للعمل وليس لديك علاقة في ذمة الشخص، لكن متى ما تجاوزت ودخلت في الذمم، هنا تجاوز لمرحلة النقد وأصبحت اتهام، وإن كان ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيدخلك في جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى 500 ألف ريال وسجن سنة كاملة.
وواصل: كل متضرر له الحق في أن يرفع قضية ضد صاحب "التغريدة"، ومن الممكن أن تحرك النيابة العامة القضية، حتى وإن عوقب رياضيا إذا كانت هنا صفة رياضية للمدعي.
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