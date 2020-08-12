شكرا لقرائتكم توامبا والتعاون.. علاقة بدأت بالإنجازات وانتهت بالخلافات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتويج بكأس الملك للمرة الأولى، ونجومية كبيرة حظي بها الكاميروني تاوامبا بعد موسم استثنائي مع التعاون، الأنظار تسلطت عليه بشكل أكبر، والأخبار تؤكد وصول عرض من العين الإماراتي للتعاقد مع النجم الكاميروني، ونفى ذلك وأكد بقاءه مع النادي القصيمي لموسم إضافي.

موسم ثان كان أقل من سابقه، إلا أن تفاصيل النهاية كانت أكثر إثارة خارج الملعب من نظيرتها في المستطيل الأخضر، الكاميروني يشكر التعاونيين على موسمين قضاهما مع الفريق، وقال في مطلع مايو : القصة مستمرة، صفحة جديدة قادمة قريبا، شكرا للتعاونيين على عامين مذهلين".

في الثالث والعشرين من يونيو، توامبا يغرد على طريقة ترمب "fake news" يقول إنه لن يكون طرفا في أي عملية تبادلية لأنه لاعب حر، التصريح جاء ردا على أخبار شاعت أن ناديه يود إدراجه في مبادلة مع خربين الهلالي.

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وفي الرابع والعشرين من يونيو عاد التعاون إلى التدريبات، ظهر تاوامبا في تدريبات الفريق حتى نهاية الشهر، ثم يختفي، النادي يقول في نشرته أول أيام يوليو إن توامبا تغيب عن التدريبات دون عذر، واستمر تأكيد غياب الكاميروني يوميا حتى منتصف الشهر حين ظهر الهداف في لقاء صحافي كشف فيه أن الخلاف بدأ مطلع الموسم، وأردف في تغريدة على "تويتر" أنه طلب من النادي تمديد عقده حتى سبتمبر المقبل لينهي الموسم معه.

مطلع أغسطس أصدر الاتحاد السعودي قرارا يمنع كل الأندية المحلية في الدرجتين الممتازة والأولى من التعاقد هذا الموسم والمواسم المقبلة مع الكاميروني لياندر توامبا لاعب التعاون السابق، اللاعب أكد في تويتر احترامه القرار وأنه لم يرفض تمديد عقده بل إنه طلب تمديده إلى نهاية الموسم مرفقا بالتغريدة صورة من رسالة بريدية أرسلها إلى النادي يوم الحادي والعشرين من يونيو يطلب فيها مناقشة بنود تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

صمت أصفر بريدة حتى الرابع من أغسطس، ثم أصدر بيانا صحافيا شرح فيه القصة الكاملة، وأكد فيه تفعيله بند أفضلية التجديد لموسم إضافي وإخطار اللاعب خلال المدة القانونية المحددة في العقد.

علاقة اللاعب بناديه انتهت بشكل اختلف عما بدأت به، الابتسامات، والتتويجات، والوعود بعمل أكبر، حتى الاهتمام الجماهيري حول اللاعب تحول من ترحيب به إلى غضب عليه.