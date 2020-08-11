شكرا لقرائتكم خبر عن الأقدام البرازيلية ترسل شاختار إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب بازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فريق شاختار دونيتسك الأوكراني الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، وذلك بعد تغلبهم على بازل السويسري بنتيجة 4-1 في مواجهة ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة التي تلعب بداية من هذا الدور بنظام المواجهة الواحدة للمرة الأولى في التاريخ، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي اصابت العالم بشكل عام وعالم كرة القدم بشكل خاص مع تفشي وباء كورونا.

ووصل شاختار إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (أو كأس الإتحاد الأوروبي – المسمى القديم) للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها النادي الأوكراني للدور نصف النهائي من مسابقة أوروبية منذ 4 أعوام، وبالتحديد منذ وصول الفريق لهذا الدور في مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2015-2016 (خسر في نصف النهائي من إشبيلية)

ويعد شاختار هو النادي الأوكراني الوحيد الذي توج بـ لقب هذه المسابقة على مستوى أندية بلاده، عندما توج باللقب في موسم 2008-2009.

وأفتتح شاختار التقدم في النتيجة عن طريق المهاجم البرازيلي الأصل الأوكراني الجنسية جونيور مورايس الذي سجل رابع أهدافه في خامس مباراة له بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

وعزز الجناح البرازيلي تايسون تقدم النادي الأوكراني بتسجيله أول أهدافه في الدوري الأوروبي هذا الموسم (في مشاركته الخامسة)، مستغلًا كرة من الجناح الأيمن البرازيلي الأصل الأوكراني الجنسية مارلوس روميرو الذي لعب دور البطولة في هذه المباراة من خلاله صناعته الهدفين الأول والثاني لفريقه ضد المنافس السويسري.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي ألان باتريك ‏الهدف الثالث في المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الظهير الأيمن البرازيلي دودو الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ولم يؤثر هدف المهاجم الهولندي ريكي فان فولفسفينكل لصالح بازل في نتيجة المباراة النهائية، ليضرب العملاق الأوكراني موعدًا مع إنتر ميلان في نصف نهائي المسابقة، لتكون ثاني مواجهة فقط لشاختار ضد منافس إيطالي في هذه المسابقة، والأولى منذ مواجهة يوفنتوس في الدور الثالث من نسخة موسم 1976/1977 (خسر 3-1 بمجموع المباراتين).

وستكون مواجهة شاختار لإنتر ميلان هي المواجهة الرسمية الثانية فقط بين الفريقين في المسابقات الأوروبية، منذ مواجهة موسم 2005/2006 في التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والتي شهدت فوز الفريق الإيطالي بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

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