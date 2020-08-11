شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أتلتيكو مدريد أول طلبات أندريا بيرلو خلال رحلة تدعيم «السيدة العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية عن أولى طلبات بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والمتمثلة بالتعاقد مع موراتا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني وانضمامه لصفوف فريق يوفنتوس مرة أخرى،.

ويريد المدرب الإيطالي في أن يكون موراتا بديلاً لجونزالو هيجواين، الذي ينوي بيرلو التخلي عنه خلال سوق الانتقالات الحالي. وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن بيرلو حدد قائمة تضم 10 لاعبين، يمكن أن يتعاقد مع عدداً منهم خلال الصيف الجاري.

كانت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، كشفت أن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، حسم ملف الراحلين عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتولي أندريا بيرلو مهمة تدريب يوفنتوس، بعد الإعلان عن تعيينه بشكل رسمى لمدة عامين حتى يونيو 2022، خلفًا لماوريسيو سارى التي تمت إقالته عقب خروج السيدة العجوز من دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا ضد أولمبيك ليون.

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وقالت الصحيفة إن أندريا بيرلو اجتمع مع إدارة يوفنتوس لحسم بعض الملفات الخاصة بالموسم الجديد في حضور أندريا أنييلى رئيس النادى، وعلى رأسهم اللاعبون الراحلون عن «إليانز ستاديوم».

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