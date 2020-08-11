شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يضع خطة إيقاف ميسي في لقاء تكسير العظام بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع فريق بايرن موينخ الألماني خطة الفوز على فريق برشلونة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، إن الطريقة التي يمكن من خلالها، إيقاف ليونيل ميسي قائد برشلونة، قبل مواجهة الفريقين، تتمثل في اللعب الجماعي لفريق البافاري حتى نحد من خطوة الأسطورة الأرجنتينية الممثل لخطورة البرسا بنسبة 100%.

وقال جوريتسكا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن «في مباريات خروج المغلوب، الطريق لم يعد سهلًا، نحن هنا في البرتغال استعدادًا لمواجهة برشلونة، وجاهزون لتقديم كل ما لدينا».

وعن نقاط القوة في بايرن، أوضح «بجانب الإمكانيات الفردية، نلعب كفريق واحد، الجميع على استعداد لبذل أقصى مجهود». وأضاف «يمكننا التغلب على أي خصم، ومع ذلك، نعلم جيدًا أننا سنواجه فريقًا مميزًا يملك العديد من الرائعين».