صفقة ليل الجديدة تطيح بألفونسو ديفيز عن عرش الأغلى في كندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

تعاقد نادي ليل الفرنسي مع مهاجم منتخب جنت البلجيكي، الدولي الكندي ​جوناثان ديفيد​ بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

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ولم يكشف النادي الفرنسي عن القيمة المالية للصفقة إلا أن تقارير صحفية أفادت أن ديفيد انتقل مقابل 30 مليون يورو ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم الكندية.

وبهذه الكلفة سيحطم ديفيد الرقم القياسي الكندي السابق المسجل باسم ​ألفونسو ديفيز​ المنتقل من فانكوفر وايتكابس إلى بايرن ميونيخ في تموز 2018، بصفقة تجاوزت 22 مليون دولار.

وصرح ديفيد بعد التوقيع على العقد "ليل فريق جيد جدا ويملك لاعبين رائعين، أرغب في اللعب والتطور وأعتقد أن ليل سيكون المكان المناسب لذلك".