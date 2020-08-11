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الاتحاد السعودي يمدد عقد سعد الشهري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كشف ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ عن تمديد عقد ​سعد الشهري​ المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً، لمدة أربع سنوات مقبلة.

وجاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمدرب سعد الشهري بمقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وعلق الشهري على تمديد تعاقده، قائلاً: "الحمدلله على توفيقه، كل الشكر لوزير هيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ومشرف الفئات السنية الدكتور خالد المقرن ونسأل الله التوفيق من طوكيو إلى باريس بحول الله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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