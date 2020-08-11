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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد السعودي يمدد عقد سعد الشهري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تمديد عقد سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً، لمدة أربع سنوات مقبلة.
وجاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمدرب سعد الشهري بمقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.
وعلق الشهري على تمديد تعاقده، قائلاً: "الحمدلله على توفيقه، كل الشكر لوزير هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ومشرف الفئات السنية الدكتور خالد المقرن ونسأل الله التوفيق من طوكيو إلى باريس بحول الله".
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