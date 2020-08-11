سولباكين: فاز يونايتد لأنهم انتصروا في أول 15 دقيقة من الوقت الإضافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

عبر المدير الفني لنادي ​كوبنهاغن​ ​ستال سولباكين​ عن سعادته بالاداء الذي قدمه فريقه امام ​مانشستر يونايتد​ على الرغم من اقصاءه من ​الدوري الاوروبي​. وكان الشياطين الحمر قد تمكنوا من اقصاء النادي الدنماركي بفضل ركلة الجزاء التي احتسباها الحكم في الاشواط الاضافية.



وقال سولباكين في تصريحات صحفية:"إذا كان لاعبي فريقي أكثر فاعلية قليلاً لكانوا قد سقطوا وحصلوا على ركلة جزاء ،لا يمكنك تشجيعهم على النزول. إنه توازن جيد بين الصدق الشديد. لا أعتقد أن مارسيال حاول البقاء على قدميه لفترة طويلة. ولكن هذه هي الحياة ويمكن منحها".

وتابع:"هذه اللعبة لا تتعلق بركلات الترجيح. هذه المباراة تدور حول فريق اسكندنافي مع لاعبين لم يلعبوا على هذا المستوى من قبل ، ويقدمون أداءً حقيقيًا وهي 90 دقيقة جيدة جدًا". واتم:"فاز يونايتد لأنهم انتصروا في أول 15 دقيقة من الوقت الإضافي".