مكافأة دسمة لليفربول بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية أن ​ليفربول​ سيحصل على مكافأة مالية ضخمة بعد تتويجه بلقب ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، إلى جانب إيرادات البث التلفزيوني.

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وكشفت أن المكافأة تبلغ 175 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مبلغ حصل عليه نادِ من الدرجة الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية ستحصل على إيرادات البث التلفزيوني كاملة عن الموسم الماضي، على أن تُطبق التخفيضات جراء تفشي ​فيروس كورونا​ من الموسم القادم وستبلغ نحو 330 مليون جنيه إسترليني.

وختمت الصحيفة، أن ليفربول كان سيحصل على مبلغ أقل من المذكور بـ21 مليون جنيه إسترليني حال تطبيق التخفيضات على موسم 2019/2020.