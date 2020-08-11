لاتسيو توصل الى اتفاق مع دافيد سيلفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اعلنت شبكة سكاي إيطاليا ان نادي ​لاتسيو​ توصل إلى اتفاق نهائي بالفعل للتعاقد مع ​دافيد سيلفا​، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال يومين أو ثلاثة أيام.



وأوضحت هذه المصادر ان سيلفا والذي يتواجد في الوقت الحالي في إيطاليا، سيقوم بتوقيع عقدًا مع لاتسيو لمدة ثلاثة أعوام قادمة، مما يمثل تدعيمًا كبيرًا لنسور العاصمة الإيطالية.

يذكر ان سيلفا كان قد اكد أن هذا الموسم هو الأخير له مع ​مانشستر سيتي​ وهو الآن يلعب مع السيتيزنس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر النادي الإنكليزي بنهاية المسابقة الأوروبية.