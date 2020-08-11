ماركينيوس: نريد تحقيق الفوز على اتالانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اكد المدافع البرازيلي ​ماركينيوس​ لاعب ​باريس سان جيرمان​ على اهمية الفوز امام ​اتالانتا​ في الدور ربع النهائي من بطولة ​دوري ابطال اوروبا​.

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وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية:"نحن نستعد لهذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة ونحن متحمسون لتحقيق الفوز".

وتابع المدافع البالغ م العمر 26 عام تصريحه :"كما كان الحال في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ، يجب أن نبقى على تركيزنا، حتى لو كان الوضع مختلفاً عن العادة".

واتم:"إنها مباراة يتعين عليك فيها بذل كل ما في وسعك لتحقيق نتيجة جيدة".