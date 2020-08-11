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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركينيوس: نريد تحقيق الفوز على اتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
اكد المدافع البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان على اهمية الفوز امام اتالانتا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا.
وقال ماركينيوس في تصريحات صحفية:"نحن نستعد لهذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة ونحن متحمسون لتحقيق الفوز".
وتابع المدافع البالغ م العمر 26 عام تصريحه :"كما كان الحال في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ، يجب أن نبقى على تركيزنا، حتى لو كان الوضع مختلفاً عن العادة".
واتم:"إنها مباراة يتعين عليك فيها بذل كل ما في وسعك لتحقيق نتيجة جيدة".
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