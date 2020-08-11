انطونيو كوستا: استضافة نهائيات دوري الابطال شرف كبير لبلادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

تحدث رئيس وزراء البرتغال ​أنطونيو كوستا​ عن تنظيم آمن لنهائيات ​دوري أبطال أوروبا​ في العاصمة لشبونة بداية من يوم الأربعاء المقبل.



وخلال تصريحات له، قال كوستا: "ان استضافة الحدث كان شرف كبير لبلادي ونتعهد بأن تضمن الإجراءات المفروضة سلامة صحة اللاعبين، المسؤولين والسكان المحليين.

وعن غياب النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ بعد وداع فريقه يوفنتوس، اختتم: "أعتقد أن حزني كبير مثل كل مشجع كرة قدم، إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل أو على الأقل من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، عدم القدرة على رؤيته يلعب يحزن كل مشجعي كرة القدم".