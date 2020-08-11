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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطونيو كوستا: استضافة نهائيات دوري الابطال شرف كبير لبلادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تحدث رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا عن تنظيم آمن لنهائيات دوري أبطال أوروبا في العاصمة لشبونة بداية من يوم الأربعاء المقبل.
وخلال تصريحات له، قال كوستا: "ان استضافة الحدث كان شرف كبير لبلادي ونتعهد بأن تضمن الإجراءات المفروضة سلامة صحة اللاعبين، المسؤولين والسكان المحليين.
وعن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وداع فريقه يوفنتوس، اختتم: "أعتقد أن حزني كبير مثل كل مشجع كرة قدم، إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل أو على الأقل من بين أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، عدم القدرة على رؤيته يلعب يحزن كل مشجعي كرة القدم".
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