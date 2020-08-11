الهلال والأهلي والشباب والاتفاق الأكثر استفادة بعد التوقف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الهلال نفسه كأكثر الفرق استفادة من قرار استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمحافظته على صدارة الترتيب واقترابه من اللقب بخطفه فوزين في الجولتين الـ23 والـ24، على حساب الفتح 2-1 وقبلها على منافسه ونده التقليدي النصر 4-1 في مباراة تعدت حاجز الفوز بثلاث نقاط، حيث أسهمت في توسيع الفارق النقطي إلى 9 نقاط، مقابل اغتيال آمال النصر في المنافسة على اللقب رغم أن الحسابات لا تزال واردة وممكنة. أكثر الفرق استفادة من الجولتين الماضيتين: الهلال: 6 نقاط

الشباب: 6 نقاط

الأهلي: 6 نقاط

الاتفاق: 6 نقاط

الرائد: 4 نقاط أكثر الفرق تضررا في الجولتين الماضيتين: الاتحاد: خسر 6 نقاط

الفيحاء: خسر 6 نقاط

التعاون: خسر 6 نقاط

الحزم: خسر 6 نقاط

النصر: خسر 3 وأضعف منافسته على اللقب صراع الهدافين 01. المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر) برصيد 19 هدفا 02. الفرنسي بافيتيمبي قوميز (الهلال) برصيد 18 هدفا Advertisements 03. السوري عمر السومة (الأهلي) برصيد 16 هدفا 04. البرازيلي رومارينهو (الاتحاد) برصيد 12 هدفا 05. الفرنسي يوسف نياكاتي (الوحدة) برصيد 12 هدفا أبرز ملامح الجولتين الماضيتين: 46 هدفا سجلت في الجولتين، بواقع 26 هدفا في الجولة الـ23 و20 في الجولة الـ24.

6 أهداف شهدتها مواجهة الأهلي والحزم كأكبر نتيجة وكانت في الجولة الـ23، وذلك بواقع 4 أهداف للأهلي و2 للحزم.

5 أهداف شهدتها مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ23، بواقع 4 للهلال وهدف للنصر.

3 من فرق المؤخرة تذوقت الفوز في مباراة، وهي الفتح وضمك والعدالة، فيما صام الاتحاد والحزم عن الانتصارات.

ظهرت الحكم المحلي في الجولة الـ23 خلال 6 مباريات، واختفى عن ساحة الجولة الـ24، وحضر كحكم رابع ومساعد (فار).

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