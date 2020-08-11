الحكومة الأسكتلندية تهدد بإلغاء الموسم

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وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن أمس إن الدوري قد يتوقف حال وقوع انتهاكات جديدة للإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا.
وأوضحت ستورجن «لنعتبر قرارات أمس بمثابة البطاقة الصفراء، وفي المرة القادمة ستكون البطاقة الحمراء».
وكان مقررا أن يلتقي سلتيك فريق سانت ميرين، على أن يلتقي أبردين مع هاميلتون أكاديميكال اليوم.
واعترف مدافع سلتيك، البلجيكي بولي بولينجولي، بأنه خاض مباراة الفريق أمام كيلمارنوك دون الالتزام بالحجر الصحي بعد زيارته الأخيرة إلى إسبانيا.
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