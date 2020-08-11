شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه يثق في بقاء ألابا بالبايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يثق الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل رومينيجه من تمديد ديفيد ألابا تعاقده مع الفريق، ولكنه قال إن تياجو ألكانتارا يمكنه الرحيل في حال وجود عرض مناسب. كما أكد رومينيجه رحيل المعارين فيليب كوتينيو، وإيفان بريسيتش، وألفارو أودريوزولا ». وأفادت تقارير أن اللاعب الإسباني تياجو يريد الانتقال لليفربول ولكن المدرب يورجن كلوب يعتقد أنه كبير في السن، حيث يبلغ 29 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رومينيجه يثق في بقاء ألابا بالبايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.