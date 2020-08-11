الهلال يبدأ التهيئة للعدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباته تأهبا لمواجهة العدالة مساء السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد خضوع اللاعبين إلى راحة أمس عقب مواجهة الفتح أمس الأول ضمن الجولة الـ24، وتحقيقه الفوز فيها بنتيجة 2-1 ليبقى في صدارة الترتيب ويقترب أكثر من تحقيق اللقب. وينتظر الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الوسط سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة في أسفل الظهر قبل مباراة الفتح.

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