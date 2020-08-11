أنيس البدري.. ظالم أم مظلوم في الاتحاد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساءت العلاقة بين الاتحاد ومحترفه التونسي أنيس البدري مما قاد وكيل أعمال اللاعب إلى إعلان رغبة موكله الجادة في العودة إلى ناديه السابق الترجي التونسي.

وقد فتح اللاعب ووكيله فعليا خط مفاوضات مع النادي التونسي لبدء ترتيبات العودة ابتداء من الموسم المقبل لعدم ارتياح اللاعب بنادي الاتحاد وقلة مشاركاته مع الفريق، مما أدى إلى عدم ظهوره بشكل مقنع خلال اللقاءات الماضية.

وطالت الاتهامات اللاعب خلال الفترة الماضية وتنوعت بين ادعائه الإصابة وهروبه من مباريات مهمة كالديربي الأخير أمام الأهلي، وكذلك عدم إظهاره الحماس والقتالية المطلوبة خلال المباريات القليلة التي ظهر فيها مع الفريق، إلا أن هناك من يدافع عن اللاعب ويعيد ذلك إلى عدم منحه الفرصة الكافية وإبقائه دائما على دكة البدلاء رغم قدومه من ناد كبير كان أحد نجومه البارزين على مستوى قارة أفريقيا، بجانب عدم تسلمه من ناديه مستحقات مالية سابقة أسوة ببعض زملائه.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي قد تعاقدت مع البدري في منتصف يناير الماضي لمدة موسمين ونصف الموسم قادما من نادي الترجي مقابل 2.5 مليون دولار بعد شد وجذب نظير تمسك الترجي باللاعب وإصرار الأخير على اللعب مع الاتحاد.

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من جهة أخرى، وضع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي هارون كمارا وعبدالعزيز البيشي ومحمد الثاني وليوناردو جيل، لتجهيزهم للقاءات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الرباعي قد تغيب عن الجولتين الـ23 والـ24 الماضيتين أمام فريقي أبها والأهلي، اللتين خسرهما الفريق بنتيجة واحدة (1-2)، وذلك بسبب تعرضهم إلى إصابات مختلفة منعتهم من أداء التدريبات مع زملائهم اللاعبين.

كما خصص كاريلي عدة اختبارات لياقية وفنية للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني للوقوف على جاهزيته قبل بدء الاستعدادات الفعلية التي تسبق مواجهة الاتفاق الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ضبابية علاقة البدري والاتحاد