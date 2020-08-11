شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. ٤ آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب في زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ٤ آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق مكافآة التعادل مع الزمالك وفقا للائحه الفريق، بهدف لمثله، في مباراة الجولة 18 التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب برج العرب، وأجرى مصيلحي اتصالا هاتفيا بطلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر، وجه من خلاله الشكر للجهاز الفنى واللاعبين على الروح الرجولية التى أدوا بها مباراة الزمالك رغم النقص العددي، ويجرى الفريق مسحة الكشف عن كورونا غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة فريق الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام ، وسادت حاله من الحزن لاعبى الفريق فور علمهم باصابه محمد أنور مدافع الفريق بالصليبى، وتم تحديد الأحد المقبل موعداً لعرض اللاعب على دكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موعداً لاجراء العملية.

في سياق متصل،أكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن مباراة الزمالك شهدت مشاركة بعض اللاعبين الناشئين، مؤكدًا أن الجهاز الفنى عجز عن إكمال القائمة بسبب الغيابات الكثيرة، وقال مصيلحى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الاتحاد السكندرى يستحق أن نبذل الكثير من أجله، هذا الموسم قدمنا مباريات قوية، ولدينا جهاز فنى قوى، واللواء عبد الجليل مدير الكرة، ولدينا مجموعة لاعبين مميزين، كان من الممكن أن ننهى الدور الأول فى مركز أفضل، لكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ضدنا فى العديد من المباريات".

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وأضاف: "تقنية الفيديو ستكون عامل مساعد للحكام، وبعد الغياب الطويل عن المباريات، لعبنا مباراة جيدة أمام الزمالك، الذى لديه "فريقين"، نجحنا فى التعادل رغم الغيابات العديدة فى صفوف الفريق" ، وأكمل: "لم يكن لدينا القدرة إكمال "سكور شيت"، لم نكمل القائمة كان هناك 19 لاعبـا فقط من ضمنهم ثنائى حراس مرمى، كان هناك خمس ناشئين، وقدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، وسيكونوا إضافة لنا، مثل مروان عطية وأحمد راشد وأحمد حجى".

كما كشف محمد مصيلحى عن موقف الثنائى المعار من الزمالك "أحمد رفعت ورزاق سيسيه"، وقال: "حصل اجتماع مع اللاعبين فى المعسكر قبل لقاء الزمالك، وأحمد رفعت وسيسيه إضافة أي نادٍ، نتفاوض مع مرتضى منصور"