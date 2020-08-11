شكرا لقرائتكم سموحه يواصل الضغط على محمود البدرى للحصول على توقيعه خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو سموحه الضغط على محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى للحصول على توقيعه خلال الأيام الحالية من أجل تدعيم دفاعات الفريق فى ظل النقص العددى الذى يشهده الموج الأزرق فى هذا المركز ، وطلب حمادة صدقى المدير الفني لسموحة بتدعيم هذا المركز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ، ويرغب مسئولو سموحه فى خطف مدافع الإنتاج الحربى نظراً لكثرة العروض التى تلقاها اللاعب فى الآونة الأخيرة بالاضافة الى أن عقد اللاعب مع ناديه سينتهى بنهاية الموسم الحالى وهو ما لن يُكلّف الإدارة الزرقاء مبالغ مالية كبيرة للحصول عليه ويرفض اللاعب التوقيع لأى نادى خلال الفترة الحالية على أمل عودة ناديي الاهلي والزمالك فى فتح خطوط الإتصال معه من جديد فى ظل رغبته الأكيدة فى الإنتقال لأى منهما .

من ناحية أخرى ، قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تدريب لاعبيه على فترة واحدة حتى مواجهة الأهلى، وحصل اللاعبون الذين تدربوا على فترتين طوال الماضية وخاضوا المباراتين الوديتين على راحة من التدريبات أمس الأول الأحد على وإنضموا لزملائهم بداية من أمس، ويخوض الفريق تدريباته عصراً بشكل يومى حتى ملاقاة الأهلى الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية خوفاً من الاصابات ،وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الأول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.