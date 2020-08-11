شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة للنيجيري أجايي في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته ، وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وركّز الجهاز الفني للفريق على الجانب الفني والخططي، في المران، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت مدافعي الفريق والثانية ضمت لاعبي الوسط والهجوم، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات المقبلة ، وخصص الجهاز الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الكرات العرضية.
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