شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك تأثر سلبيا بإصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن لاعبو الفريق الكروي الأول تأثروا بشكل كبير بإعلان النادي المصري البورسعيدي إصابة أكثر من 16 لاعباً وعضواً بالجهاز الفني والإداري خاصة بفيروس كورونا وأن هناك من بين هؤلاء اللاعبين من تعامل مباشرة مع مسئول الفريق المنافس.

وضرب طارق يحيي خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية المثل بمصطفى محمد مهاجم الأبيض خلال لقاءه وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بالفريق البورسعيدي ومعانقته له خلال مباراة المصري قبل اكتشاف حالات كورونا بساعات قليلة.

وأوضح طارق يحيي ان اللاعبين تأثروا نفسياً وكانت لديهم مخاوف كبيرة من اختلاطهم بلاعبي المصري البورسعيدي، مطالباً الجماهير بالتفاؤل باللاعبين والجهاز الفني خاصة بعدما لاحظ حالة الإحباط الشديد التي انتابت الجماهير.

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وقال طارق يحيي ان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قام بمعاقبة اللاعبين وهذا من حق النادي على اللاعبين خاصة وأننا بواقعية لا يمكن تقبل أن يتلقى الفريق هدف في الدقيقة 95 مع الاحترام الكامل للاتحاد السكندري بما يمتلكه من تاريخ.

وأعاد كابتن الزمالك الأسبق للجماهير الأذهان للإنجازات التي حققها الفريق في عهد هؤلاء اللاعبين ونفس المدرب وخاصة بطولتي السوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي والترجي في 6 أيام.