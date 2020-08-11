شكرا لقرائتكم كارتيرون يدرس استبعاد بامبو وعنتر من حساباته خلال مواجهة مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إستبعاد كريم بامبو ومحمد عنتر لاعبا الفريق من حساباته خلال مواجهة مصرالمقاصة المقرر لها السبت المقبل، بعدما فشل الثنائي في نيل ثقة كارتيرون رغم الفرص التي حصلا عليها مؤخراً ، فيما أدي لاعبو الفريق فقرة اطالات بدنية بنهاية الحصة التدريبية اليوم ، وتأتي هذه الفقرة ضمن فقرات بدنية وتأهيلية يؤديها اللاعبون خلال المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وجاء هدف كارتيرون من هذه الفقرة الي إراحة وفك العضلات للاعبين والتغلب علي الإرهاق وعلاجه.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً، وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة ..عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي ، وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات، كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة .