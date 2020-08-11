شكرا لقرائتكم الحكومة الاسكتلندية تهدد بإيقاف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت الحكومة الاسكتلندية، يوم الثلاثاء، من إمكانية إيقاف الموسم الجديد للدوري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاك بولي بولينغولي مدافع سيلتك لقواعد الحجر الصحي.

وشارك بولينغولي (25 عاماً) في تعادل سيلتك 1-1 مع كيلمارنوك يوم الأحد دون دخول حجر صحي عقب عودته من إسبانيا، وقدم المدافع البلجيكي اعتذارا، وقال إنه أخطأ في تقدير الموقف وأكد سيلتك أنه سيفتح تحقيقا.

وقالت الحكومة الاسكتلندية في بيان: نتناقش حاليا مع النادي وسلطات كرة القدم لتبين الحقائق، وإذا تم التأكد من وقوع حالة أخرى خطيرة بكرة القدم الاسكتلندية وانتهاك البروتوكولات والمخاطرة بالصحة العامة ستكون الخيارات محدودة أمام الحكومة، ولكن سندرس وقف استئناف اللعب في اسكتلندا.

وتأجلت مباراة أبردين ضد سانت جونستون التي كانت مقررة يوم الجمعة بعد إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعزل ستة لاعبين.