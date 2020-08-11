شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف فى لايف " الخليج 365 " تفاصيل "لغز كورونا" باستبعاد مصطفي فتحي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن الفترة الأخيرة شهدت خروج مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رغم تألقه عند الدفع به في أحد المباريات الودية ليصبح الأمر بمثابة لغزا أمام جماهير الفريق خاصة إن المعلومات الواردة من الزمالك حول المسألة تؤكد إنه غير جاهز وهناك من صرح إنه مصاب بينما قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني أنه يتم تجهيزه.

تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات " الخليج 365 " أنه بسؤال جهاز الزمالك علمنا إن مصطفي فتحي لا يعاني من أي إصابة عضلية ولكنه بعد مشاركته في إحدي الوديات اشتكي من بعض الأمور المتعلقة بالتنفس بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا لذا فضل الجهاز الطبي إن يحصل علي فترة النقاهة كاملة مع تجهيزه تدريجيا حتي يعود للمشاركة بأفضل صورة.

Advertisements

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.