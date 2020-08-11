شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة: فايلر "معلم" في شوط المدربين وغلبنا ريال مدريد بـ"الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد جودة نجم النادي الأهلي السابق، كواليس مباراة القرن، التي خاضها النادي الأهلي أمام ريال مدريد الأسباني بعد التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي في عام 2001، وقال جودة في تصريحات لقناة الأهلي: مباراة ريال مدريد كانت في بداية الموسم وكنا قد خضنا معسكراً في البرتغال، كنا نخطط للمباراة خلال المعسكر، أول ما عرفنا أننا هنلاعب ريال مدريد كان الكل يتنافس من أجل المشاركة في المباراة، أفضل ما في الأمر أن ريال مدريد كان يضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم زيدان وفيجو ورونالدو.

واصل، التركيز كان عالي جداً لم نأخذ اللقاء على أنه مجرد مباراة ودية ولكنها تاريخية ستظل عالقة في الأذهان، بعد 10 دقائق تقريباً بدأنا نعتاد على أننا نواجه ريال مدريد، خاصة أن الفريق الأسباني لعب بنجوم الصف الأول من البداية وهو ما لم نتوقعه ، واستكمل: احساس قميص الأهلي لو هتلاعب مين يكون دافعاً للفوز، بعد المباراة كانت احتفالية كبيرة وفرحة من اللاعبين.

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استأنف: شاركت في جزء من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2004/2005، ورغم أنني رحلت إلى تركيا قبل استكمال البطولة، إلا أن النادي أرسل لي ميدالية بعد التتويج ومكافأة الفوز وهذا نادراً أن يحدث في أي نادي ، واسترسل: لا أحب ترديد نغمة الأهلي خد الدوري، طالما أن المنافسة مازالت قائمة، ويعجبني أداء فايلر خاصة في الشوط الثاني، وهو شوط المدربين.

واختتم:تسوبيل صاحب الفضل الأكبر علي في مسيرتي مع الأهلي، وحصلت معه على الدوري وشاركت بشكل أساسي مع الفريق، رحلت عن الأهلي في 2004 بعد خسارة نهائي كأس مصر بنتيجة 2/1، كنت قد أحرزت هدف وأهدرت ركلة جزاء، شعرت بالحزن عقب هذه المباراة وقررت الخروج على سبيل الإعارة لأني مشجع أهلاوي.