شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يغازل زوجته : "جعلتيني محظوظاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، صورة جمعته بزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معرباً عن سعادته بشريكة حياته وأنه الأكثر حظاً لوجودها إلى جانبه وكتب مروان " أنا أكثر رجل محظوظ في الحياة لوجودك إلى جانبي كل يوم، ملئتي حياتي بالحب والسعادة، حبيبتي، لنحتفل بهذا اليوم للأبد".



مروان محسن

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.