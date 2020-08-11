شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الإنضباط" عقوبة الهجوم على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بإحالة أى مسئول يتطاول علي الحكام الي لجنة الانضباط منعا لأي هجوم علي الحكام عقب عودة الدوري وحفاظا علي استكمال المسابقة وعدم الدخول في مهاترات..وقال اتحاد الكرة في بيان له "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط.

فيما كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام طاقم أجنبى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 أغسطس الجارى بالدورى تبلغ 40 ألف دولار، وليس 25 ألف دولار كما كان الحال فى المواسم السابقة ، وأوضح مسئولو اللجنة أن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود حكمين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفة تشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام.

وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة، حيث خاطب مسؤولو لجنة الحكام عددا من اتحادات أوروبا لاستقدامه خلال الأيام المقبلة.