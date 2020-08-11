شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: لجنة التخطيط بالأهلي ترفض بيع " الملتزم"صالح جمعة إو إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ناقشت العروض التي تلقاها صالح جمعة لاعب وسط الفريق من عدة أندية داخلية وخارجية أبرزها نادي الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي وسبورتنج براجا البرتغالى ، لحسم موقف اللاعب.

تابع محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 : أنه رغم عودة صالح جمعة " الملتزم " حاليا للمشاركة في تدريبات الأهلي وعدم إفتعاله أي مشاكل فى الفترة الأخيرة و إلتزامه بمواعيد التدريبات، إلا أن اللاعب لم يدخل بعد حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في المباريات حتى الأن ، والذي قد يطلب رحيله نهاية الموسم حال استمرار الوضع الحالي.

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أضاف شبانه أن لجنة التخطيط أعتبرت فكرة بيع صالح جمعة نهائيا مرفوضة تماما، كما ان فكرة اعارته لمدة موسمين مرفوضة ايضا ،مؤكدين ان الخيار الوحيد لحل ازمة اللاعب هو اعارته بحد اقصى موسم واحد فقط.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.