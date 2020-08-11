قناة الزمالك: كان هناك تخوف في معسكر لقاء الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، وجود تخوف لدى لاعبي الفريق في معسكر مباراة الاتحاد التي انتهت بالتعادل (1-1) بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبو المصري البورسعيدي بفيروس كورونا بعد مواجهة الأبيض في الدوري.

وقال طارق يحيى، في برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "من حق الجماهير أن تحزن، لكن نحن في بداية الدور الثاني بعد ٤ أشهر من التوقف بسبب كورونا، طبيعي جدا أن يكون هناك مشكلة في المستوى أو الفرص المهدرة".

وأضاف: "الجميع شاهد رد فعل مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد تعادل الفريق مع الاتحاد، ومتأكد أن المدير الفني باتريس كارتيرون وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي سيكون لهما حديث مع اللاعبين بعد التعادل".

وتابع: "لنضع أنفسنا مكان اللاعبين، تخيّل نفسك في معسكر وتسمع أن الفريق الذي واجهته من قبل لديه 23 حالة كورونا، كان هناك تخوف لدى اللاعبين".

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وأكمل: "مصطفى محمد كان يقف وأمير مرتضى منصور مع عبدالظاهر السقا قبل مباراة الزمالك والمصري بلا كمامات، فكيف كانت حالته عندما علم بإصابة عبدالظاهر السقا بكورونا قبل مباراة الاتحاد؟".

وأوضح: "(مش الزمالك اللي يدخل فيه هدف في الدقيقة 90)، ومن حق الجماهير أن تحزن لكن يجب أن نذكر الإيجابيات، فالفريق ظهر بشكل جيد ووصل لمرمى المنافس أكثر من مرة، ومن الوارد في كرة القدم غياب التوفيق عنك".

وواصل: "تلك المجموعة من اللاعبين فازت ببطولتين في أسبوع أمام الترجي والأهلي، هناك من يريد تصدير الإحباط للفريق، لا تقلقوا على الزمالك، يجب النظر للإيجابيات، هناك استحواذ ومهارات وفرص وعودة بنشرقي وأوناجم".

وأتم طارق يحيى تصريحاته موجها رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "أطالب الجماهير بالتفاؤل وعدم فقدان الثقة، لا مجال لليأس وتصديره للفريق، (لسه بدري ده لو الدوري كمل)، لا تنسوا أن ذلك الفريق فاز ببطولتين في غضون أسبوع".